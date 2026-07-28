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        Aydın Doğan Vakfının Genç Liderler Yaz Kampları Marmaris'te tamamlandı

        Aydın Doğan Vakfının Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" projesi kapsamında düzenlenen 2026 dönemi Genç Liderler Yaz Kampları, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Aydın Doğan Vakfının Genç Liderler Yaz Kampları Marmaris'te tamamlandı

        Aydın Doğan Vakfının Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" projesi kapsamında düzenlenen 2026 dönemi Genç Liderler Yaz Kampları, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sona erdi.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran-30 Temmuz tarihlerinde 6 grup halinde gerçekleştirilen kamplara 166 genç kadın katıldı.

        Katılımcılar, kamp süresince liderlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, etkili iletişim, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık alanlarında eğitim aldı.

        Eğitimlerin yanı sıra düzenlenen proje geliştirme atölyelerinde fikirlerini geliştiren gençler, sosyal sorumluluk projeleri için mikro hibe başvurusu yapma imkanı elde etti.

        Açıklamada, geçen yıl Kuşadası'nda düzenlenen kampların ardından hayata geçirilen 12 mikro hibe projesiyle İstanbul, Denizli, Kahramanmaraş, Van, Konya ve Gümüşhane'de 726 çocuğa ulaşıldığı belirtildi.

        Şubat 2024'te başlayan ve 36 ay sürmesi planlanan proje kapsamında, 15-24 yaş aralığındaki 2 bin 500 dezavantajlı genç kadına ulaşılması hedeflenirken, deprem bölgesinden katılan genç kadınlara öncelik verilmeye devam edildiği vurgulandı.

        Açıklamada, bu yıl da genç kadınların geliştireceği sosyal sorumluluk projelerine mikro hibe ve mentorluk desteği sağlanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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