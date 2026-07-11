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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bakan Bak, Marmaris Spor Kompleksi'nin açılış töreninde konuştu:

        Bakan Bak, Marmaris Spor Kompleksi'nin açılış töreninde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık olarak en önemli görevlerinin gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu, bunun yolunun da onları spora yönlendirmekten geçtiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Bakan Bak, Marmaris Spor Kompleksi'nin açılış töreninde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık olarak en önemli görevlerinin gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu, bunun yolunun da onları spora yönlendirmekten geçtiğini söyledi.

        Marmaris Spor Kompleksi'nin açılış töreninde konuşan Bak, Marmaris'e kazandırılan çok amaçlı spor kompleksinden dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi.

        Tesis açılışı yaparken çok mutlu olduğunu belirten Bakan Bak, "Muğla'nın çocukları, bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor. Ula'da da salonlarda spor yapan gençlerimizi görmek bizleri mutlu etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimiz, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan ve dijital bağımlılıklardan uzak tutmaktır. Bunun yolu da onları spora yönlendirmekten, havuzlar ve gençlik merkezleri inşa etmekten geçiyor." dedi.

        - "Eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz"

        Bakan Bak, yurt ve gençlik merkezi yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.


        "Bugün sayısını 600'e ulaştırdığımız gençlik merkezlerimizde gençlerimiz, spordan sanata ve teknolojiye kadar pek çok alanda kendilerini geliştiriyor." diyen Bak, şunları dile getirdi:


        "Marmaris'e kazandırdığımız 2 bin seyirci kapasiteli bu modern salonun yanı sıra Muğla genelinde öğrencilerimizin barınma ihtiyacını otel konforunda karşılayan yurt projelerimizi de hayata geçirdik. Ayrıca yeni sezonda Muğlaspor'un 6 bin 500 kişilik yeni stadının açılışını yapacağız, Fethiyespor'un tesislerini yenileyerek yeni bir stadyum inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Türkiye'nin her yerine spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz."

        - Marmaris'e olimpik havuz müjdesi

        Bakan Bak, Marmaris'te gençlerin spor yapmasının engellenmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.


        "Marmaris'te mevcut salonu ve havuzu gençlere kapatanlara, sporcuların önüne engel koyanlara inat ilçemize olimpik yüzme havuzu yapacağız." ifadesini kullanan Bak, şöyle devam etti:


        "En kısa zamanda başlayacağımız bu tesisten Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaracağız. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle bu millete hizmete devam ediyoruz. Tesislerimizin hayırlı olmasını diliyor, Filenin Sultanları ve tüm milli takımlarımızın başarılarıyla gurur duyduğumuzu belirterek sizleri saygıyla selamlıyorum."

        - "Muğla, tam bir spor ve gençlik kenti kimliğine bürünmüştür"

        Muğla Valisi İdris Akbıyık da kentin spor altyapısının her geçen gün güçlendiğini dile getirdi.

        Yatırımların meyvelerini vermeye başladığını anlatan Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

        "Muğla'mız, Bakanlığımızın güçlü destekleriyle artık tam bir 'Spor ve Gençlik Kenti' kimliğine bürünmüştür. İlimizde 64 spor federasyonu, 59 farklı branşta aktif faaliyet göstermektedir. Şehrimizin eşsiz doğal avantajlarını kullanarak birçok ulusal ve uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yapıyoruz. Bakanlığımızın 'sporu tabana yayma' vizyonu doğrultusunda yalnızca son bir yıl içerisinde 100 binin üzerinde vatandaşımızı sporla buluşturduk. Bu gayretlerin en güzel ödülü olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın açıkladığı il karnesi genel puan sıralamasında Muğla’mız, Türkiye’de ilk üçte yer alarak başarısını tescillemiştir."

        Açılışa AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör de katıldı.

        Tören, protokol üyelerinin tesisleri gezmesinin ve sporcularla fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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