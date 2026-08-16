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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bakan Işıkhan, Muğla'daki 33. Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi

        Bakan Işıkhan, Muğla'daki 33. Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Devlet olarak hem geleneksel ata sporlarımızı hem de milli spor müsabakalarımızı sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Bakan Işıkhan, Muğla'daki 33. Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Devlet olarak hem geleneksel ata sporlarımızı hem de milli spor müsabakalarımızı sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

        Işıkhan, Seydikemer Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi.

        Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, binlerce yıllık ata sporunun, kadim bir geleneğin yaşatılmasına yakından şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Seydikemer'e Ankara'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini getirdiğini belirten Işıkhan, "Öncelikle yakın zamanda Seydikemer başta olmak üzere Muğla'da ve bölgemizde meydana gelen yangınlardan dolayı sizlere, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, her zaman vatandaşımızın ve milletimizin yanındadır. Açılış seremonisinde cazgırların da ifade ettiği gibi 'İki yiğit çıktı meydana hepsi birbirinden merdane' pehlivanlarımızın, ata sporumuza gönül vermiş, birbirinden değerli sporcularımızın karşılaşmalarına yakından tanık olacağız, inşallah." diye konuştu.

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        Hem bedenen hem de aklen büyük bir ustalık ve manevra kabiliyeti gerektiren güreşin geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğuna işaret eden Işıkhan, güreşin tek bir coğrafya veya kültürle sınırlandırılamayacak kadar evrensel olduğunu dile getirdi.

        Anadolu'nun kültür unsurlarıyla harmanlanarak bugünlere kadar gelen bu kadim geleneği ülkenin birçok beldesinde hala sürdüren bu tür organizasyonları canıgönülden desteklediklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Her fırsatta katılım sağlamaya gayret ediyoruz. Bizlere ecdadımızdan miras kalan Elmalı, Kırkpınar, Seydikemer Seki gibi kadim geleneklerimizi gelecek nesillere aktaran bu tür organizasyonların yıllarca aynı ruhla, aynı şevkle ve aynı adap ve üslupla yapılıyor olması, bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Öte yandan bildiğiniz gibi, spora ve sporcuya özel bir ihtimam gösteren, ülkemizin spor konusundaki yetişmiş insan kapasitesini çok önemseyen, onlara verdiği değeri de her mecrada ortaya koyan, destekleyen bir liderimiz, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu sebeple, spordaki başarılarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimizin ülkemize ve milletimize hizmet anlayışındaki geniş vizyonun en net tezahürlerinden birisidir. Devlet olarak hem geleneksel ata sporlarımızı hem de milli spor müsabakalarımızı sonuna kadar destekliyoruz."

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        Gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması, çalışacak ve üretecek kapasiteye ulaşmaları için gayret gösterdiklerini ifade eden Işıkhan, diğer taraftan da gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerle hem ruhsal hem de bedensel gelişimlerini desteklemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Bakan Işıkhan'a çeşitli hediyeler verdi.

        Etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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