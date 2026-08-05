Bodrum FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Koç ve 20 yaşındaki santrfor Kerem Kayaarası'nı transfer etti.





Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi hazırlıkların sürdüğü, transfer çalışmalarına da devam edildiği belirtildi.





Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Avusturya ekibi Dornbirn'de forma giyen ve bonservisi Avusturya'nın Austria Lustenau takımında bulunan Enes Koç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Son olarak Antalyaspor forması giyen genç santrfor Kerem Kayaarası ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

