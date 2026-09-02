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        Bodrum FK, Esenler Erokspor maçın hazırlıklarını tamamladı

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Turka Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Bodrum FK, Esenler Erokspor maçın hazırlıklarını tamamladı

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Turka Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdüren yeşil-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

        Burhan Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erokspor maçında 3 puan almak için çalıştıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın önemli olduğunu vurgulayan Eşer, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Puan durumundaki yeri belli değil, çünkü lig daha tam oturmadı. Bu transfer süreci olduğu sürece ligin oturması biraz zaman alacak. Bazı şeyler 2-3 haftadan sonra belli olacak." dedi.

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        İyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Eşer, şöyle konuştu:

        "Zor bir maç bizi bekliyor. Adaptasyon sorununu yavaş yavaş atlatıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle inşallah ilk 3 puanımızı hafta içi mesaisinde alacağız. Aboubakar takımımıza katıldı. Bizim için önemli bir oyuncu. Hem saha içi liderliği hem saha dışında genç oyunculara vereceği tecrübelerle bize çok büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Onun da hazırlık süreci var. Bireysel olarak çalışmıştı, takım antrenmanı yapmamıştı. 2-3 gündür de çift antrenmanlarla onu hazırlamak istiyoruz. Eğer kendini iyi hissederse Erokspor maçında kadroya alabiliriz."

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