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        Bodrum FK'de sportif direktörlük görevine Yağız Berke getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, sportif direktörlük görevine Yağız Berke'nin getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Bodrum FK'de sportif direktörlük görevine Yağız Berke getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, sportif direktörlük görevine Yağız Berke'nin getirildiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekipte göreve başlayan Berke, sportif yapılanmanın Avrupa kulüp modeli anlayışıyla güçlendirilmesi ve sürdürülebilir başarının inşa edilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek.

        Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Berke, daha önce İngiltere Premier Lig ile Türkiye Süper Lig kulüplerinde de idari ve sportif görevlerde bulundu.

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