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        Bodrum, masmavi koyları, doğal güzellikleri ve eşsiz deniz rotalarıyla ziyaretçilerini çekiyor

        ALİ BALLI - Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun hareketlenmesiyle günübirlik tekne turlarına ilgi arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Bodrum, masmavi koyları, doğal güzellikleri ve eşsiz deniz rotalarıyla ziyaretçilerini çekiyor

        ALİ BALLI - Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun hareketlenmesiyle günübirlik tekne turlarına ilgi arttı.

        Masmavi koyları, doğal güzellikleri ve eşsiz deniz rotalarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan ilçede, her gün yüzlerce ziyaretçi günübirlik tekne turlarına katılarak Bodrum'un saklı koylarını keşfediyor.

        Sezonun başlamasıyla teknelerde doluluk oranları yükselirken, sektör temsilcileri talebin geçen yıllara göre daha eçabuk arttığını belirtiyor. Turizmciler, yaz sezonunun ilerleyen günlerinde rezervasyonların daha da artmasını beklediklerini ifade ediyor.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, AA muhabirine, Kurban Bayramı'yla birlikte Bodrum'da turizm hareketliliğinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

        Sezon beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kantarmış, ilçede yaklaşık 500 günübirlik tur teknesi bulunduğunu, kiralama amaçlı kullanılan teknelerle birlikte bu sayının 2 bine ulaştığını ifade etti.

        Bazı ülkelerde yaşanan savaşlara rağmen Türkiye turizminde herhangi bir gerileme görülmediğini dile getiren Kantarmış, özellikle Rusya pazarına yönelik yeni uçuşların devreye alınmasının sektöre olumlu yansıdığını kaydetti.

        - Mavi yolculuğa talep fazla

        Gelecek günlerde turist sayısında daha da artış beklediklerini vurgulayan Kantarmış, temmuz ayından itibaren yoğun bir sezon yaşanacağını öngördüklerini dile getirdi.

        Geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kantarmış, Bodrum'un doğal güzellikleri, koyları, yatları ve her bütçeye hitap eden konaklama seçenekleriyle öne çıktığını ifade etti.

        Bodrum'un yalnızca eğlence turizmiyle değil, aile turizmiyle de dikkati çektiğini aktaran Kantarmış, özellikle çocuklu ailelerin ilçeyi tercih ettiğini belirtti.

        Kantarmış, "Bodrum'a gelen herkes mavi yolculuğa çıkıyor. Çıktıkları zaman da bu koylara aşık oluyorlar. Bir çok kez gitmek istiyorlar. Bu da Bodrum için gerçekten güzel bir şey. Herkesi Bodrum'a davet ediyorum." dedi.

        - "İnşallah yerli turistte de hareketlilik artacaktır"

        Bodrum Kumbahçe Tekneciler Kooperatifi Başkanı Vahap Özkan ise rezervasyonların gelmeye devam ettiğini kaydetti.

        Bodrum'un yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Özkan, "İlçeye Rusya, Arap ülkeleri, Hindistan ve Çin başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçi geliyor." diye konuştu.

        Turistlerin özellikle Bodrum'un iklimini ve doğal güzelliklerini tercih ettiğini dile getiren Özkan, yerli turist hareketliliğinin ise okulların geç kapanması nedeniyle beklenen seviyeye ulaşamadığını ancak yaz döneminde artmasını beklediklerini anlattı.

        Özkan, günübirlik tekne turlarında misafirleri Akvaryum, Karaada, Kızılburun, Tavşanburnu, Orak, Poyraz ve Dalgıç koyları başta olmak üzere çok sayıda noktada ağırladıklarını ifade etti.

        Günübirlik tekne turuna katılan Rus turist Elena Remiga, Bodrum'u çok sevdiğini ve dördüncü kez geldiğini söyledi.

        Bodrum'un eşsiz koyları ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getiren Remiga, herkese Bodrum'u ziyaret etmelerini tavsiye etti.

        Rus turist Vitalil Pogoreltsev de Bodrum'a birçok kez geldiğini, ilçenin güneşli havası, doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla dünyanın en güzel tatil noktalarından biri olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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