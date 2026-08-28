Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'a 3 kruvaziyer gemisiyle 293 turist geldi

        Bodrum'a 3 kruvaziyer gemisiyle 293 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 kruvaziyer gemisi, 293 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Bodrum'a 3 kruvaziyer gemisiyle 293 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 kruvaziyer gemisi, 293 turist getirdi.

        Bodrum Cruise Port'a Portekiz bayraklı 126 metre uzunluğundaki "World Traveller", Bahamalar bayraklı 104 metre uzunluğundaki "Douglas Mawson" ve Malta bayraklı 59 metre uzunluğundaki "Arethusa" isimli kruvaziyer gemileri yanaştı.

        Pire Limanı'ndan gelen "World Traveller"da 159 yolcu ile 120 mürettebat bulunduğu belirtildi. Bodrum'a ilk kez gelen geminin gece Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Kuşadası Limanı'ndan gelen ve Bodrum'a ilk ziyaretini gerçekleştiren "Douglas Mawson"da ise 86 yolcu ile 92 mürettebat bulunuyor. Geminin gece Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

        REKLAM

        İstanköy (Kos) Limanı'ndan gelen "Arethusa"da da 48 yolcu ile 21 personelin bulunduğu bildirildi. Bu geminin de gece Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Gemilerde ağırlıklı olarak Amerikalı yolcuların bulunduğu belirtildi.

        Kruvaziyerlerden ilçeye inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Yıldırım piknikte can aldı!
        Yıldırım piknikte can aldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı

        Benzer Haberler

        Bodrum'a 3 gemi birden geldi
        Bodrum'a 3 gemi birden geldi
        Bodrum FK, Manisa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor
        Bodrum FK, Manisa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama
        GETOB Başkanı Aygün: "Marmaris'in tamamını birkaç olumsuz olayla değerlendi...
        GETOB Başkanı Aygün: "Marmaris'in tamamını birkaç olumsuz olayla değerlendi...
        Vali Akbıyık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Vali Akbıyık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Menteşe Yılanlı yangını kontrol altına alındı
        Menteşe Yılanlı yangını kontrol altına alındı