Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 583 turist geldi

        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 583 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" ve "Le Bougainville" adlı iki kruvaziyer, 2 bin 583 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 583 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" ve "Le Bougainville" adlı iki kruvaziyer, 2 bin 583 yolcu getirdi.


        Mikanos Limanı'ndan hareket eden Malta bayraklı, 295 metre uzunluğundaki "Mein Schiff 5" Bodrum Limanı'na yanaştı.

        Gemide ağırlıklı olarak Alman uyruklu 2 bin 450 yolcu ve 906 personel bulunduğu öğrenildi.

        Patmos Limanı'ndan gelen Fransa bayraklı, 131 metre boyundaki "Le Bougainville" de sabah saatlerinde limana demirledi. Lüks gemide, çoğunluğu ABD'li 133 yolcu ile 119 personel bulunuyor.

        Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

        "Mein Schiff 5"in akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na, "Le Bougainville"nin ise yine akşam saatlerinde İstanköy (Kos) Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?

        Benzer Haberler

        Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Yatağan'da kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber
        Yatağan'da kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber
        Yatağan Orman İşletme personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
        Yatağan Orman İşletme personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
        Fethiye'de Yörük geleneği "Dont testisi" tanıtıldı
        Fethiye'de Yörük geleneği "Dont testisi" tanıtıldı
        Ay ile Venüs buluşması Muğla semalarında görsel şölene dönüştü
        Ay ile Venüs buluşması Muğla semalarında görsel şölene dönüştü
        Muğla'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı