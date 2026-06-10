Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 521 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyerle 2 bin 521 yolcu geldi.



Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.



Rodos Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 2 bin 521 yolcu ile 1146 personelin bulunduğu belirtildi.



Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.



Akşam ilçeden demir alacak "Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı öğrenildi.

