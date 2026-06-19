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        Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karada düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

        Ekiplerce, aralarında 7'si çocuk 19 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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