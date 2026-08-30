Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Fener alayına, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dernek ve oda temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde İzmir Marşı'na eşlik etti.

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