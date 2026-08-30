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        Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 23:46 Güncelleme:
        Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Neyzen Tevfik Caddesi'nden başlayan fener alayı, Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi.

        Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde İzmir Marşı'na eşlik etti.

        Fener alayına, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dernek ve oda temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Öte yandan etkinlik kapsamında müzik grubu Gripin konser verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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