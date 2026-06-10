Bodrum'da dalgıçlar denizden 850 kilogram atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar denizden 850 kilogram atık çıkardı.





Bodrum Belediyesince 12 yıldır "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla sürdürülen deniz dibi temizliği etkinliğinin bu yılki beşinci etabı, Akyarlar Mahallesi'nde devam etti.



Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinlikte belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda deniz dibinden yaklaşık 850 kilogram atık çıkarıldı.



Atıklar, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Akyarlar sahilinde sergilenirken daha sonra geri dönüşüm işlemlerinin yapılması için Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.





Yıl boyunca farklı mahallelerde sürdürülen temizlik çalışmalarıyla hem deniz ekosisteminin korunması hem de çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.





Temizlik çalışmasının bir sonraki etabı 17 Haziran'da Turgutreis Mahallesi'nde yapılacak.

