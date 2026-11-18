Bodrum'da düzensiz göçmen kadının "çocuğum kayıp" iddiası asılsız çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen bir kadının "3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu" öne sürmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, iddianın asılsız olduğunun ortaya çıkmasıyla sonlandırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen bir kadının "3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu" öne sürmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, iddianın asılsız olduğunun ortaya çıkmasıyla sonlandırıldı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma komando timleri, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti.
Çalışmalar sırasında Kamerun uyruklu L.N.M.'nin yalan beyanda bulunduğu ve çocuğunun olmadığını söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.
Sınır dışı edilmemek için yalan söylediği belirlenen L.N.M. gözaltına alındı.
- Olay
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün, öğle saatlerinde Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki gruba yönelik operasyon düzenlenmiş, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 25 düzensiz göçmen yakalanmıştı.
Yakalananlardan bir kadının 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu öne sürmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
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