Yakalananlardan bir kadının 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu öne sürmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün, öğle saatlerinde Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki gruba yönelik operasyon düzenlenmiş, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 25 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma komando timleri, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen bir kadının "3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu" öne sürmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, iddianın asılsız olduğunun ortaya çıkmasıyla sonlandırıldı.

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