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        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla deniz üzerinden yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla deniz üzerinden yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede 17 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda iki ayrı grup halinde toplam 50 düzensiz göçmenin yakalandığı olay derinleştirildi.

        Güvenlik güçlerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen C.Ö, A.Ö, H.H, H.İ, A.A, H.D.E. ve V.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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