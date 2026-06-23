Bodrum'da inşaat boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat alanında yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşluğa düşen işçi kurtarıldı. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki inşaat alanına ihbar üzerine giden itfaiye ekipleri, bir kişinin yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşlukta yaralı halde mahsur kaldığını tespit etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptığı yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Ekiplerce ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

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