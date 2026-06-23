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        Bodrum'da inşaat boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat alanında yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşluğa düşen işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Bodrum'da inşaat boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat alanında yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşluğa düşen işçi kurtarıldı.

        Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki inşaat alanına ihbar üzerine giden itfaiye ekipleri, bir kişinin yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşlukta yaralı halde mahsur kaldığını tespit etti.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptığı yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

        Ekiplerce ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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