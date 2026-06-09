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        Bodrum'da kadınların kurduğu kooperatif, yöresel ürünlere değer katıyor

        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde farklı meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatif, yöresel ürünlere değer katarak kent ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Bodrum'da kadınların kurduğu kooperatif, yöresel ürünlere değer katıyor

        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde farklı meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatif, yöresel ürünlere değer katarak kent ekonomisine katkı sağlıyor.

        Bitez Mahallesi'nde 19 Eylül 2024'te akademisyen, mali müşavir, işletmeci ve muhtar gibi farklı alanlardan 7 kadının ortak hayaliyle kurulan Bodrum Kadın Kooperatifi, 9 üyeye ulaştı.

        Bilgi ve deneyimlerini üretim odaklı bir yapıda birleştiren kadınlar, bölge ekonomisine katkı sağlarken kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

        Kooperatifin başkanı emekli akademisyen Prof. Dr. Ayşin Şen, AA muhabirine, emekli olup Bodrum'a yerleştikten sonra turizmci Erman Aras'ın teşvikiyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Bodrum'un tarımsal ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı öncelik olarak gördüklerini belirten Şen, "Geniş bir skalaya sahip, farklı özelliklerde kadınlarız. Bunu güç birliği haline dönüştürerek farklı ve önemli işler yapmaya çalışıyoruz. Mandalina bahçeleri artık tehlike altında. Sahip çıkılması gereken en önemli tarımsal ürünlerden ve Bodrum için çok değerli. Tarımsal hedeflerde özellikle coğrafi işaretli Bodrum mandalinasını merkeze koyduk. '7veren' markası ile üretim yapıyoruz. Özellikle yeşil kabuk reçeli ve 7 farklı narenciyeden oluşan marmelatımız oldukça beğeniliyor." dedi.

        - Hedef kadınlara ekonomik güç kazandırmak

        Kooperatif bünyesinde çeşitli kurslar düzenleyerek kadınları beceri sahibi yapmayı istediklerini dile getiren Şen, el emeği ürünleri pazarlayarak hemcinslerine ekonomik güç kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Uluslararası bir şirkette üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra projeye katılan Türkan Can ise başarılı olan kadınları gördükçe büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Güç birliği oluşturarak Bodrum'un birçok mahallesindeki kadınlara ulaşmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Can, "Biz şanslı kadınlarız, başka kadınlar da şanslı olsun istiyoruz. Burada kazanım aslında duygusal. Başarılı olan kadınlar gördükçe başarı duygusu oluşuyor." diye konuştu.

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