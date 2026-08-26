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        Bodrum'da kasap deposundan yaklaşık 400 kilogram bozuk et çıktı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasaba ait depoda bulunan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, zabıta ekiplerince el konularak imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 23:52 Güncelleme:
        Bodrum'da kasap deposundan yaklaşık 400 kilogram bozuk et çıktı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasaba ait depoda bulunan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, zabıta ekiplerince el konularak imha edildi.

        Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposundan kötü koku geldiği ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

        Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et tespit etti.

        Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında bozuk etlere imha edilmek üzere el konuldu.

        İşletme hakkında mevzuat doğrultusunda tutanak düzenlenerek idari işlem başlatıldı.

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        Zabıta ekiplerinin gözetiminde depodan çıkarılan etler imha alanına götürülürken, iş yeri ve çevresinde gerekli kontroller yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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