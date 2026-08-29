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        Bodrum'da koyda yaralanan genç ekiplerce kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize girdiği koyda yaralanan genç ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 00:19 Güncelleme:
        Bodrum'da koyda yaralanan genç ekiplerce kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize girdiği koyda yaralanan genç ekiplerce kurtarıldı.

        Denize girmek için Bitez Mahallesi'ndeki Adaboğazı Akvaryum Koyu'na giden 20 yaşındaki Y.B, dengesini kaybederek düştü. Ayak bileğinden yaralanan ve bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kurtulamayan genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, Muğla 112 Motorize Sağlık Ekibi ve SAR Arama Kurtarma Muğla Temsilciliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle sahile getirilen Y.B, koyda bekleyen tam donanımlı deniz ambulansına nakledildi.

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        Milta Bodrum Marina'da 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen Y.B, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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