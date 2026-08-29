Bodrum'da koyda yaralanan genç ekiplerce kurtarıldı

Denize girmek için Bitez Mahallesi'ndeki Adaboğazı Akvaryum Koyu'na giden 20 yaşındaki Y.B, dengesini kaybederek düştü. Ayak bileğinden yaralanan ve bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kurtulamayan genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

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