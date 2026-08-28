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        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve arazözlerle Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangını söndürdü.

        Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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