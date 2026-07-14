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        Bodrum'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

        Bodrum ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Bodrum'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

        Bodrum ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

        Cevat Şakir Mahallesi'ndeki açık otoparkta park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

        Yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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