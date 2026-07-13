Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da restorandaki cinayetin şüphelisi yakalandı

        Bodrum'da restorandaki cinayetin şüphelisi yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammer Bilik'in (28) katil zanlısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Bodrum'da restorandaki cinayetin şüphelisi yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammer Bilik'in (28) katil zanlısı yakalandı.

        Bitez Mahallesi Çökertme Caddesi'nde bir restoranda dün gece saatlerinde meydana gelen olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede başlattığı geniş çaplı çalışmalar sırasında, arazide şüphelinin eşkaliyle uyuşan bir şahıs tespit etti.

        Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli B.B. yakalandı.

        Suç aletinin ele geçirilmesine yönelik yürütülen aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca sokaktaki bir çöp konteynerinin yanında ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi B.B'nin yanı sıra, olay anında maktulün yanında bulunan arkadaşları K.B, Y.B.B. ve E.B. de gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Gece saatlerinde Bitez Mahallesi'ndeki bir restoranda oturan Muhammer Bilik, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi

        Benzer Haberler

        Araştırma gemisinde yaralanan vatandaşa tıbbi tahliye
        Araştırma gemisinde yaralanan vatandaşa tıbbi tahliye
        Bodrum'da restorandaki cinayetin şüphelisi yakalandı
        Bodrum'da restorandaki cinayetin şüphelisi yakalandı
        Bodrum'da 125 bin metrekarelik beton yol ve parke çalışması
        Bodrum'da 125 bin metrekarelik beton yol ve parke çalışması
        Marmaris'teki ünlü giyim firmasında yangın paniği
        Marmaris'teki ünlü giyim firmasında yangın paniği
        Marmaris, hafta sonu müziğe doydu
        Marmaris, hafta sonu müziğe doydu
        Marmaris'te benzin hortumu sızdıran otomobilde yangın çıktı
        Marmaris'te benzin hortumu sızdıran otomobilde yangın çıktı