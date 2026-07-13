Bodrum'da restorandaki cinayetin şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammer Bilik'in (28) katil zanlısı yakalandı.



Bitez Mahallesi Çökertme Caddesi'nde bir restoranda dün gece saatlerinde meydana gelen olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede başlattığı geniş çaplı çalışmalar sırasında, arazide şüphelinin eşkaliyle uyuşan bir şahıs tespit etti.



Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli B.B. yakalandı.



Suç aletinin ele geçirilmesine yönelik yürütülen aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca sokaktaki bir çöp konteynerinin yanında ele geçirildi.



Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi B.B'nin yanı sıra, olay anında maktulün yanında bulunan arkadaşları K.B, Y.B.B. ve E.B. de gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Gece saatlerinde Bitez Mahallesi'ndeki bir restoranda oturan Muhammer Bilik, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı.

