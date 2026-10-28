Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Özellikle Konacık Mahallesi’nde Bodrum ve Turgutreis yönünde yoğun su birikintileri oluşması nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorluk çekti. Bölgede zaman zaman trafik durma noktasına geldi, üç araç da yolda mahsur kaldı.

Gök gürültülü sağanak yağmur bölgesel olarak aralıklarla etkisini sürdürüyor.