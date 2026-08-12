Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da suç örgütü elebaşını övdüğü tespit edilen işletmeci tutuklandı

        Bodrum'da suç örgütü elebaşını övdüğü tespit edilen işletmeci tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir suç örgütünün elebaşının doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığı işletmenin sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Bodrum'da suç örgütü elebaşını övdüğü tespit edilen işletmeci tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir suç örgütünün elebaşının doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığı işletmenin sahibi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir gece kulübünde, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşısının doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığını tespit etti.

        Polis ekiplerince işletme sahipleri H.İ.Y. ve B.Y'nin ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi.

        Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 271 tabanca fişeği, 2 uzun şarjör, 4 kısa şarjör, balistik çelik yelek, 18 sentetik ecza ve yaklaşık 1 gram taş kokain ele geçirildi.

        REKLAM

        Gözaltına alınan işletmeci H.İ.Y. (30), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer işletmeci B.Y'nin (53) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk

        Benzer Haberler

        Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli kadın yakalandı
        Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli kadın yakalandı
        Bodrum'a 2 gemi birden geldi
        Bodrum'a 2 gemi birden geldi
        Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur'dan Muğla Olgunlaşma Enstitüsü...
        Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur'dan Muğla Olgunlaşma Enstitüsü...
        GÜNCELLEME - Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı
        Seydikemer'de içme suyu kapasitesini artırma çalışması başlatıldı
        Seydikemer'de içme suyu kapasitesini artırma çalışması başlatıldı
        Muğla'da Türk bayrağını yakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıld...
        Muğla'da Türk bayrağını yakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıld...