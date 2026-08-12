Bodrum'da suç örgütü elebaşını övdüğü tespit edilen işletmeci tutuklandı

Diğer işletmeci B.Y'nin (53) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince işletme sahipleri H.İ.Y. ve B.Y'nin ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir gece kulübünde, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşısının doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığını tespit etti.

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