Bodrum'da suç örgütü elebaşını övdüğü tespit edilen işletmeci tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir suç örgütünün elebaşının doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığı işletmenin sahibi tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir suç örgütünün elebaşının doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığı işletmenin sahibi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir gece kulübünde, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşısının doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığını tespit etti.
Polis ekiplerince işletme sahipleri H.İ.Y. ve B.Y'nin ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi.
Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 271 tabanca fişeği, 2 uzun şarjör, 4 kısa şarjör, balistik çelik yelek, 18 sentetik ecza ve yaklaşık 1 gram taş kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan işletmeci H.İ.Y. (30), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer işletmeci B.Y'nin (53) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.