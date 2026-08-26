Bodrum'da Tiny House'da çıkan yangın söndürüldü

Mazıköy Mahallesi Yukarı Mazı Koyu'ndaki bir arsa içerisindeki Tiny House'un yandığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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