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        Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Bodrum ilçesinde bir trafo binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Bodrum ilçesinde bir trafo binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Müskebi Mahallesi pazar yeri karşısındaki trafodan yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri akımın kesilmesinin ardından yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.

        Yangın sonucu trafo içerisindeki sigortalar ve elektrik kabloları yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İlk belirlemelere göre yangının elektrik aksamının ark yapması sonucu çıktığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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