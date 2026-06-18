Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum ilçesinde bir trafo binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Müskebi Mahallesi pazar yeri karşısındaki trafodan yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri akımın kesilmesinin ardından yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yangın sonucu trafo içerisindeki sigortalar ve elektrik kabloları yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik aksamının ark yapması sonucu çıktığı tespit edildi.

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