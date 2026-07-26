Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, B.A, R.K. ve M.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin S.G'ye uyuşturucu sattığını tespit etti.



Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 900 gram uyuşturucu madde, 50 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan pres makinesi, çok sayıda boş paket ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin lira, 1000 dolar ve 90 avro ele geçirildi.



Gözaltına alınan B.A, R.K. ve M.K. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.



Uyuşturucu satın aldığı belirlenen S.G. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

