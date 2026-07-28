Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

–Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.



Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerindeki aramalarda 950 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin lira, 1000 dolar ve 90 avro ile pres makinesi ve çok sayıda boş paketleme aparatı ele geçirildi.



Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

