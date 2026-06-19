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        Datçalı öğrenciler Knidos'u "Tarihin İzlerinde" etkinliğiyle keşfetti

        Muğla'nın Datça ilçesinde, öğrencilere tarih bilincini aşılamak, kültürel miras alanlarını tanıtmak ve koruma bilincini toplumsallaştırmak amacıyla antik kent gezisi ve saha çalışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Datçalı öğrenciler Knidos'u "Tarihin İzlerinde" etkinliğiyle keşfetti

        Muğla'nın Datça ilçesinde, öğrencilere tarih bilincini aşılamak, kültürel miras alanlarını tanıtmak ve koruma bilincini toplumsallaştırmak amacıyla antik kent gezisi ve saha çalışması düzenlendi.

        Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Haziran ayı Genç AR-GE faaliyetleri kapsamında organize edilen "Tarihin İzlerinde: Knidos" etkinliğine ilçedeki liselerde öğrenim gören öğrenciler katıldı.

        Öğretmenleri eşliğinde asırlık liman kenti Knidos Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, antik tiyatro, tapınaklar, agora ve liman alanlarını gezerek arkeolojik verileri yerinde tanıma fırsatı buldu.

        Uzmanlar eşliğinde yürütülen gözlem çalışmaları, grup etkinlikleri ve uygulamalı öğrenme faaliyetleriyle öğrencilerin tarihsel süreçleri kavraması sağlandı.

        - Kültürel miras ve sürdürülebilir turizm paneli

        Saha incelemelerinin ardından antik kent alanında gerçekleştirilen programda, taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bu mirasın tahrip edilmeden gelecek nesillere aktarılması ve devletin makro kalkınma hedefleri arasında yer alan sürdürülebilir turizm konularında interaktif fikir alışverişi yapıldı.

        Genç AR-GE projeleriyle öğrencilerin sadece teorik eğitimle sınırlı kalmayıp, yerel dinamikleri ve tarihi zenginlikleri yerinde müşahede ederek hem akademik hem de sosyal yönden zenginleşmesi hedefleniyor.

        İlçe genelindeki tarihi ve sit alanlarına yönelik kültürel farkındalık etkinliklerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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