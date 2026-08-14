Fethiye İlçe Müftüsü Doğru, mezun hafızlarla bir araya geldi
Fethiye İlçe Müftüsü Kenan Doğru, yaz Kur'an kurslarında fahri belletmen olarak görev yapan mezun hafızlarla değerlendirme toplantısında buluştu.
Fethiye İlçe Müftüsü Kenan Doğru, yaz Kur'an kurslarında fahri belletmen olarak görev yapan mezun hafızlarla değerlendirme toplantısında buluştu.
Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda düzenlenen toplantıda, kurslarda yürütülen çalışmalar ele alınarak istişarelerde bulunuldu.
Ayrıca gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ve yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı.
Doğru, yaz Kur'an kurslarına sundukları katkılardan dolayı mezun hafızlara teşekkür etti.
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