Fethiye İlçe Müftüsü Doğru, mezun hafızlarla bir araya geldi

Doğru, yaz Kur'an kurslarına sundukları katkılardan dolayı mezun hafızlara teşekkür etti.

Ayrıca gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ve yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

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