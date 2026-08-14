Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye İlçe Müftüsü Doğru, mezun hafızlarla bir araya geldi

        Fethiye İlçe Müftüsü Doğru, mezun hafızlarla bir araya geldi

        Fethiye İlçe Müftüsü Kenan Doğru, yaz Kur'an kurslarında fahri belletmen olarak görev yapan mezun hafızlarla değerlendirme toplantısında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Fethiye İlçe Müftüsü Doğru, mezun hafızlarla bir araya geldi

        Fethiye İlçe Müftüsü Kenan Doğru, yaz Kur'an kurslarında fahri belletmen olarak görev yapan mezun hafızlarla değerlendirme toplantısında buluştu.

        Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda düzenlenen toplantıda, kurslarda yürütülen çalışmalar ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

        Ayrıca gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ve yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

        Doğru, yaz Kur'an kurslarına sundukları katkılardan dolayı mezun hafızlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yak...
        Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yak...
        Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve taraftar temsilcileri, Bodrum'da buluşt...
        Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve taraftar temsilcileri, Bodrum'da buluşt...
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 398 yolcuyla Bodrum'a geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 398 yolcuyla Bodrum'a geldi
        Fethiye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü, 2 polis yaralandı
        Fethiye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü öldü, 2 polis yaralandı
        Turgutreis'e anaokulu için protokol imzalandı
        Turgutreis'e anaokulu için protokol imzalandı
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Dostluk köprüsü sahalara da yansısın"
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Dostluk köprüsü sahalara da yansısın"