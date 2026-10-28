Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkaya, mesajında, Cumhuriyetin esarete boyun eğmeyen, en ağır şartlarda dahi umudunu kaybetmeyen bir milletin kendi geleceğine sahip çıktığı gün olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Millî Mücadele’nin Cumhuriyetle taçlandığını vurgulayan Akkaya, bu büyük mirasın cepheye evladını uğurlayan annelerin duası, kahramanların cesareti ve şehitlerin son nefesiyle kurulduğunu kaydetti.

Bu emaneti yaşatmanın, birlik ve beraberliği korumak, çalışmak, üretmek ve ülkeyi daha güçlü kılmak anlamına geldiğini belirten Akkaya, gençlerin bu mirası daha ileriye taşıyacağına inandığını aktardı.

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Akkaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Fethiyeli hemşehrilerimin ve bütün milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum."