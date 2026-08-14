Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği için TÜÇA-1 gemisi göreve hazır

        Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği için TÜÇA-1 gemisi göreve hazır

        Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği çalışmaları için TÜÇA-1 gemisinin körfeze geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği için TÜÇA-1 gemisi göreve hazır

        Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği çalışmaları için TÜÇA-1 gemisinin körfeze geldiği bildirildi.

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmede körfezdeki deniz kirliliği ve temizlik çalışmalarının ele alındığı hatırlatıldı.

        Gelinen noktaya ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) envanterinde bulunan yüksek güçlü kesici emici tara tarama gemisi TÜÇA-1'in temizlik çalışmalarına başlamak üzere Fethiye Körfezi'ne geldiği kaydedildi.

        REKLAM

        Ön inceleme ve hazırlık çalışmalarının ardından turizm sezonu sonrası hızlı bir şekilde temizlik işlemlerine başlanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Fethiye Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar öncesinde TÜÇA-1 gemisinin yanı sıra destek gemileri ve ekipmanları da bölgede konuşlandırılacak. TÜÇA-1, körfezler ve su yollarındaki çevre kirliliğini bitirmek için tasarlanan özel bir gemidir. Deniz tabanında biriken çamur ve sedimenti temizleyerek ekolojik hayatı korumak amacıyla Fethiye Körfezi'nde konuşlandırılan gemi, dip çamuru temizliği projelerinde aktif görev yapacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Bodrum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğlaspor yönetiminden Başsavcı Kayaközü'ne ziyaret
        Muğlaspor yönetiminden Başsavcı Kayaközü'ne ziyaret
        Sosyal medya üzerinden organize suç örgütünü öven şahıs gözaltına alındı
        Sosyal medya üzerinden organize suç örgütünü öven şahıs gözaltına alındı
        Muğla'da bir kişinin öldüğü kazada 2 polis memuru yaralandı
        Muğla'da bir kişinin öldüğü kazada 2 polis memuru yaralandı
        Fethiye İlçe Müftüsü Doğru, mezun hafızlarla bir araya geldi
        Fethiye İlçe Müftüsü Doğru, mezun hafızlarla bir araya geldi
        Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yak...
        Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yak...