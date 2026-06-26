Fethiye'de dereye devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. A.C. idaresindeki 48 AYJ 930 plakalı hafif ticari araç, Akarca Mahallesi'nde dönüş manevrası yaptığı sırada kontrolden çıkarak dereye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile araçta bulunan N.C, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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