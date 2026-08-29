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        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 00:16 Güncelleme:
        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye'de Yangın Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla genelinde farklı noktalarda çıkan 10 orman yangınının ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

        Ula, Menteşe, Yatağan, Milas, Bodrum, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de orman yangınlarının meydana geldiğini aktaran Akbıyık, özellikle Köyceğiz'de yakıt tankerinin patlaması sonucu başlayan yangın ile Fethiye'nin Foça ve Karagedik mahallelerindeki yangınların risk oluşturduğunu ifade etti.

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        Akbıyık, yangınların can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındığını belirterek "Öncelikle Fethiye'mize, tüm Muğla'mıza çok geçmiş olsun diyorum. Hızlı bir şekilde tüm ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Allah'a şükür can kaybımız olmadı." dedi.

        - Fethiye'de 78 hane tahliye edildi

        Fethiye'deki yangında yerleşim yerlerinin risk altında olduğunu belirten Vali Akbıyık, şöyle konuştu:

        "Tedbir amacıyla huzurevi tahliye edildi. Huzurevinde kalan 64 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Bazı vatandaşlarımız dumandan etkilendi. 16 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Yangın nedeniyle 78 haneden 574 vatandaşımız da güvenli bölgelere tahliye edildi."

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        - Çok sayıda araç ve ekip görev yaptı

        Yangınlara müdahalede 194 araç ile gece görüş özellikli helikopter kullanıldığını belirten Akbıyık, kamu kurumlarının tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

        Akbıyık, yangınların kontrol altına alınmasında görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür etti.

        - "Ormanlarımızda ateş yakmayalım"

        Hava sıcaklıklarının yüksek, rüzgarın kuvvetli ve nem oranının düşük olması nedeniyle yangın açısından riskli günlerden geçildiğine dikkati çeken Vali Akbıyık, vatandaşları tedbirli olmaya çağırarak, "Lütfen ormanlarımızda ateş yakmayalım, mangal yakmayalım, izmarit atmayalım. Azami özeni ve dikkati gösterelim. Şu haftayı inşallah yangınsız, kazasız, belasız atlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Kamu kurumlarının tüm birimleriyle sahada olduğunu vurgulayan Akbıyık, jandarma komandoları, polis özel harekat ve diğer güvenlik birimlerinin de yangın bölgelerinde görev yaptığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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