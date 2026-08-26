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        Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında 2 kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalık alana düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında 2 kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalık alana düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

        Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tandem uçuş için havalandı.

        Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.

        Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Sarp ve kayalık arazi nedeniyle ekipler, kazazedelere ulaşmak için yaklaşık 10 saat süren çalışma yürüttü. Operasyona helikopterle de destek sağlandı.

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        Ekipler, zorlu çalışmanın ardından kayalık bölgede iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

        Cenazeler, bulundukları bölgeden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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