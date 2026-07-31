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        Fethiye'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Fethiye'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Yeşilüzümlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

        Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

        Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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