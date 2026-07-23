Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor

        Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 07:15 Güncelleme:
        Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

        Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Emekli aylığına intibak önerisi
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        v
        v
        İddialara yanıt
        İddialara yanıt
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı

        Benzer Haberler

        Fethiye'deki orman yangınında 13. saat: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Fethiye'deki orman yangınında 13. saat: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Muğla'da orman yangını (5)
        Muğla'da orman yangını (5)
        Vali Akbıyık: "Orman yangını için 417 personel ve 126 araçla mücadelemiz sü...
        Vali Akbıyık: "Orman yangını için 417 personel ve 126 araçla mücadelemiz sü...
        Fethiye'deki yangının enerjisi düşürüldü
        Fethiye'deki yangının enerjisi düşürüldü
        Muğla'da orman yangını (4)
        Muğla'da orman yangını (4)
        40 göçmen yakalandı; 2 gözaltı
        40 göçmen yakalandı; 2 gözaltı