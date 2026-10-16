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        FTSO'dan Ömer Özyer Anadolu Lisesine teknolojik ve ekipman desteği

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Fethiye'deki Ömer Özyer Anadolu Lisesine 3D yazıcı ve dış ortam ses sistemi hibe etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:47 Güncelleme:
        FTSO'dan Ömer Özyer Anadolu Lisesine teknolojik ve ekipman desteği

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Fethiye'deki Ömer Özyer Anadolu Lisesine 3D yazıcı ve dış ortam ses sistemi hibe etti.

        FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ekipmanların teslimi dolayısıyla odada tören düzenlendi. Törene FTSO Başkanı Osman Çıralı, Okul Müdürü Faruk Duran, müdür yardımcısı, müzik öğretmeni ve öğrenciler katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çıralı, eğitimin odanın öncelikli destek alanlarından biri olduğunu belirterek, bugüne kadar bölgedeki eğitim kurumlarına toplam 30 milyon lira destek sağladıklarını ifade etti.

        Eğitime verilen desteğin gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçladığını vurgulayan Çıralı, şunları kaydetti:

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        "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sağlamak, bizim için büyük önem taşıyor. Bugüne kadar eğitime toplam 30 milyon lira destek verdik. Bu desteği Fethiye, Seydikemer ve bölgemizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz."

        Çıralı, 3D yazıcının öğrencilerin teknoloji, tasarım ve üretim becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacağını, ses sisteminin ise müzik dersleri ile okulun sosyal ve kültürel etkinliklerinde kullanılacağını belirtti.

        Okul Müdürü Faruk Duran ve öğrenciler, sağlanan destek dolayısıyla FTSO Başkanı Çıralı'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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