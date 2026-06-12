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        "Geleceğe Kanat Aç" projesi 18 Haziran'da tamamlanacak

        Muğla Gelecek İçin Şimdi Derneği tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında yürütülen "Geleceğe Kanat Aç" projesi, 18 Haziran'da düzenlenecek kapanış etkinliğiyle sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:36 Güncelleme:
        "Geleceğe Kanat Aç" projesi 18 Haziran'da tamamlanacak

        Muğla Gelecek İçin Şimdi Derneği tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında yürütülen "Geleceğe Kanat Aç" projesi, 18 Haziran'da düzenlenecek kapanış etkinliğiyle sona erecek.

        Kasım ayında başlayan proje kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, spor ve sanat alanlarında çeşitli eğitimlere katılarak fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan faaliyetlerde yer aldı.

        Projede öğrenciler, spor alanında yüzme, tenis, okçuluk, tekvando, kick boks, masa tenisi ve badminton branşlarında eğitim alırken, sanat alanında ise görsel sanatlar, müzik ve drama çalışmalarına katıldı.

        Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve farklı alanlarda deneyim kazanmaları hedeflendi.

        Projenin kapanış etkinliği, 18 Haziran Perşembe günü Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Etkinlikte öğrencilerin proje süresince ortaya koyduğu çalışmalar sergilenecek, eğitim programlarına ilişkin sunumlar yapılacak.

        Kapanış programına kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, eğitim camiası, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katılması bekleniyor.

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