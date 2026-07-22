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        GÜNCELLEME 3 - Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:12 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 3 - Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı. Mahalledeki bazı evler tahliye edildi.

        Havanın kararmasıyla ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ilgililer yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Akbıyık, incelemelerin ardından gazetecilere, orman dışı alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçradığını anlattı.

        Alevlerin yayılması üzerine AFAD koordinesinde bir kriz merkezi oluşturduklarını belirten Akbıyık, tüm kurumlar, özel sektör ve vatandaşlarla yangına müdahalenin yapıldığını dile getirdi.

        Yangına müdahale için birçok ilden destek ekip geldiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

        "Şu anda yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Sabaha kadar tüm birimlerimiz mücadeleye devam edecek. Toplam 417 personel şu anda burada görev yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, Devlet Su İşleri, sağlık teşkilatımız, MUSKİ, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri. Toplamda 126 araç ve iş makinesi müdahale ediyor. Hava aydınlıkken 5 uçak, 14 helikopterle müdahale yapıldı. Karadan 53 arazöz, 16 su tankeri, 5 hızlı müdahale aracı, 17 iş makinesi, 6 TOMA, 1 ambulans, 1 bot, 1 mobil baz istasyonu ile müdahalemiz devam ediyor."

        Akbıyık, yüksek hava sıcaklığı, düşük nispi nem ve rüzgarın da etkisiyle yangının geniş bir alana yayıldığını aktardı.

        - "Allah'a şükür can kaybımız yok"

        Bölgenin Türkiye'nin gözdesi, Göcek'e yakın, Fethiye'nin güzel bir noktası olduğuna işaret eden Akbıyık, "Dolayısıyla öncelikle hem burada yaşayan vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin can güvenliğini korumak amacıyla eldeki tüm imkanları kullandık. Allah'a şükür can kaybımız yok." dedi.

        Akbıyık, valilik tarafından yasaklanan yerlere girilmemesi, özellikle anız, çöp gibi alanların yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

        Vali Akbıyık, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü, kolluk kuvvetlerinin çalıştığını kaydetti.

        Muğla'nın yangınlarla ilgili bilinçli olduğunu belirten Akbıyık, "Bütün kurum kuruluşlarımız, devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. AFAD merkezimizdeki koordinasyon merkezimizde etkili koordinasyonumuz var. Ayrıca destek olan özel sektör, vatandaşlarımız çok duyarlı, hepsine teşekkür ediyorum. Büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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