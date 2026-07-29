Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME 4 - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

        GÜNCELLEME 4 - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 4 - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

        Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale çalışmalarının sahada en etkin şekilde yürütülmesi için tedbirlerin anlık olarak değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, yangınla mücadelede 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuru ile 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA, 8 ambulans ve 835 personelin görev yaptığı kaydedildi.

        Yangında 3'ü harabe durumda toplam 4 evin zarar gördüğü aktarılan açıklamada, Sarıyer Mahallesi ile Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşın yanı sıra 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş 50 hayvanın güvenli bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada ayrıca, tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 hastanın gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildiği bilgisine yer verildi.

        Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Seydikemer yangını 8 saattir sürüyor 5 uçak 18 helikopterin müdahale ettiği...
        Seydikemer yangını 8 saattir sürüyor 5 uçak 18 helikopterin müdahale ettiği...
        Muğla'da orman yangını (4)
        Muğla'da orman yangını (4)
        GÜNCELLEME 3 - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale ed...
        GÜNCELLEME 3 - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale ed...
        GÜNCELLEME - Fethiye'deki orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Fethiye'deki orman yangını söndürüldü
        Menteşe'deki yangın kontrol altındı
        Menteşe'deki yangın kontrol altındı
        Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye ediliyor
        Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye ediliyor