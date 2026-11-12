GÜNCELLEME - Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarında bekleyen motosiklete arkadan gelen diğer motosikletin hızla çarpması ve daha sonra sürücü ve motosikletlerin savrulması yer alıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ekiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

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