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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 16:07 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

        Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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