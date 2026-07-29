GÜNCELLEME - Fethiye'deki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.



Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.



İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.



Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale edildi.





Söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

