GÜNCELLEME - Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne getirildi.



Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli de işlemlerinin ardından salıverildi.



- Olay



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, düzensiz göçmenleri kente getirerek botla yurt dışına çıkışlarını organize edenlere yönelik çalışma başlatılmıştı.





Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli operasyonda, Seydikemer ilçesinin yanı sıra İstanbul, Antalya, İzmir'de belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

