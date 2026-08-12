GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer ve 105 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Seydiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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