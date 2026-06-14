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        GÜNCELLEME - Muğla'da KADES ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu

        Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:53 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Muğla'da KADES ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu

        Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu.

        Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerindeki H.S, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibindeki polis memuru Tayfun Baş ile iş yerindeki H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Üstçavuş G.Y. silahla ateş etti.

        Olayda, aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y, eski eşi H.S. ve polis memuru Tayfun Baş yaralandı.

        Sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralanan H.S. ve G.Y'nin tedavisi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

        - Törenle memleketine uğurlandı

        Tayfun Baş'ın naaşı, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp önce helallik için Düğerek Mahallesi'ndeki evine daha sonra polis konvoyu ile İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Müdürlük bahçesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından Tayfun Baş ve görevleri başında şehit olan diğer teşkilat mensupları için Muğla Müftüsü Rüstem Can tarafından dua edildi.

        Törene, şehidin polis memuru olan eşi Özlem Baş ile babası Bilal ve annesi Saniye Baş, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şehit aileleri, jandarma personeli, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve meslektaşları katıldı.

        Şehidin Emniyet Müdürlüğüne getirilişi sırasında çalışma arkadaşları ile ailesi gözyaşı döktü.

        Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşının yanına gelen eşi Özlem Baş, "Ben ağlamayacağım. Sende korkma tamam mı. Kelimeyi şehadet getir. Sen hepimizi duyuyorsun, ben seni biliyorum. Sen şehit oldun aslan kocam, sen cennete gidiyorsun. Kızım baban melek oldu ve bizi her zaman koruyacak. Kızım baban şehit oldu, melek oldu ve oradan bizi hep koruyacak." dedi.

        Şehidin naaşı daha sonra tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

        Törenin ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere, memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesine gönderildi.

        Öte yandan 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Tayfun Baş'ın, ikinci çocuğunun 17 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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