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        GÜNCELLEME - Muğla'da ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 09:32 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Muğla'da ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 10 şarjör ile 10 tabanca fişeği ele geçirildi, şüpheli R.N. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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