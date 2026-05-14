        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan "Küresel Sumud Filosu"yla Akdeniz'e açıldı:

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için oluşturulan "Küresel Sumud Filosu"nun Marmaris'teki hareket noktasına gelerek filoyla birlikte yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Marmaris'te aktivistlerle bir araya gelen Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze ablukasının kaldırılması için insanlık vicdanını temsil eden 70 ülkeden 500'e yakın aktivistle bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

        Uluslararası kuruluşların ve hukukun Gazze'de yetersiz kaldığını dile getiren Arslan, "İnsanlık vicdanının yeryüzünde ne yazık ki büyük yara aldığı, uluslararası hukukun iflas ettiği bir dönemde Sumud 2 filosu, yeryüzünün adaletten ve haktan yana olan insanlarını bir araya getirdi. Bu filoda yer almak bizim için büyük sorumluluktur." dedi.

        HAK-İŞ'in genel kurul kararları gereği dünya genelindeki tüm mazlumların yanında yer aldığını vurgulayan Arslan, "Mağdur ve mazlumlara karşı borcumuzu ödemek için yollardayız." ifadesini kullandı.

        Arslan, "Sadece Gazzeli kardeşlerimiz için değil, yeryüzünde hakları ihlal edilmiş, insanlık dışı muamelelere tabi olan bütün mazlum milletlerin sesi olmak için yine Sumud ile beraberiz. İnsanlık vicdanının Gazze'de iflas ettiği bir dönemde, mazlumlara karşı borcumuzu ödemek için yollardayız." şeklinde konuştu.

        - "Sivil harekete kimse karşı durmamalı"

        Filonun coğrafi sınırları ve ülke politikalarını aşan küresel bir misyona sahip olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu sivil hareket, siyonistlerin oyunlarını bozacaktır. Gazze ablukasının kaldırılması için 50'den fazla gemiyle beraber yürümek siyonistlerin korkulu rüyasıdır. Başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti'nin kurulmasının yolunu açacağız. Sadece insani yardımları taşıyan ve Gazzeli kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıkan bu sivil harekete kimse karşı durmamalıdır. Karşı duranlara karşı mücadelemizi güçlü şekilde sürdüreceğiz." görüşlerini aktardı.

        Bütün insanlığın bugün burada olduğunu anlatan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Hayatımın en heyecanlı, en umutlu, aynı zamanda en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Gerçekten hep arzu ettiğimiz halde nasip olmamıştı. Bugün Küresel Sumud Filosu'yla beraber inşallah Gazze ablukasının kaldırılması için yolculuğa çıkıyoruz. Bugün yeryüzünün bütün mazlumlarını temsilen burada kardeşlerimiz var. Onlarla birlikte aynı hedefe doğru yürüyoruz.


        Gazze ablukasının kaldırılması sadece Gazze için değil, yeryüzünün bütün mazlum milletlerinin üzerindeki baskıların kaldırılması, onlara uygulanan bir kısım zulümlerin sona ermesi için de aslında bir vesiledir. Onun için sadece Gazze’de zaferi kazanmayacağız. Yeryüzündeki bütün zalimlere karşı, bütün mazlum milletlerin üzerine çöken bu emperyalist güçlere karşı dayanışmamızı güçlendirerek, yan yana omuz omuza gelerek inşallah bu zulümleri sona erdireceğiz."

        Marmaris'ten ayrılan 50'den fazla gemiden oluşan filonun, Gazze kıyılarına doğru seyrine devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

