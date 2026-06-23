Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Köyceğiz'de sığla yağı ve buhuru üretimi başladı

        Köyceğiz'de sığla yağı ve buhuru üretimi başladı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sığla ormanlarında sığla yağı ve buhuru üretim çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Köyceğiz'de sığla yağı ve buhuru üretimi başladı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sığla ormanlarında sığla yağı ve buhuru üretim çalışmaları başladı.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve bölgeye özgü sığla ağaçlarından elde edilen ürünlerin üretim süreci başladı.

        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin ile birlikte Köyceğiz'in Kavakarası bölgesindeki üretim sahalarında incelemelerde bulundu. Ziyarette Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın ve teknik personel de yer aldı.

        Heyet, ilk olarak Beyobası Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki sığla yağı üretim sahasında kabuk kızıllatma ve kazıma çalışmalarını inceledi.

        Daha sonra Kavakarası Mahallesi'ndeki üretim tesisine geçen ekip, ağaçlardan elde edilen kabukların kaynatılması, preslenerek sığla yağı çıkarılması ve geriye kalan kabuklardan sığla buhuru elde edilmesi süreçlerini takip etti.

        Köyceğiz'deki üretim çalışmalarında bu yıl kapalı ısıtma sistemi kullanılmaya başlandı. Daha önce açık alanda yakılan ateşle büyük kazanlarda gerçekleştirilen kaynatma işlemleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) destekleriyle kurulan yeni sistem ve ekipmanlarla gerçekleştiriliyor.

        Bölge Müdürü Ülküdür, yeni sistemle yürütülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Sığla yağı üretimi yapılacak ağaçlar, ihale usulüyle belirlenen alanlarda orman ekiplerince tespit ediliyor. Nisanda başlayan ve ekim ayına kadar süren süreçte, ağaçlardan elde edilen kabuklar Kavakarası Mahallesi'ndeki tesiste işlenerek sığla yağı ve buhuruna dönüştürülüyor.

        Yüksek ekonomik değere sahip ürünlerin üretiminde Kavakarası ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar istihdam ediliyor.

        İç ve dış piyasada alıcı bulan sığla yağı üretiminin, hem orman köylüsüne gelir sağladığı hem de ülke ekonomisine katkı sunduğu belirtildi.

        Bu yıl 50 hektarlık alanda 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Benzer Haberler

        Muğla'da sığla yağı üretimi başladı
        Muğla'da sığla yağı üretimi başladı
        Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış...
        Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış...
        Kapı sesi cinayeti dosyasında katil zanlısının 6 yıldır psikolojik tedavi g...
        Kapı sesi cinayeti dosyasında katil zanlısının 6 yıldır psikolojik tedavi g...
        Marmaris'te ücretsiz diyetisyen hizmeti başladı
        Marmaris'te ücretsiz diyetisyen hizmeti başladı
        Muğla'daki Sığla ormanlarından 1 ton Sığla yağı üretimi bekleniyor
        Muğla'daki Sığla ormanlarından 1 ton Sığla yağı üretimi bekleniyor
        Yüksek riskli hastaya bölgesel anastezi ile operasyon
        Yüksek riskli hastaya bölgesel anastezi ile operasyon